Keanu Reeves è la voce di Batman nel trailer di DC League of Super-Pets

Il nuovo trailer di DC League of Super-Pets, film d'animazione basato sui fumetti della celebre casa editrice, svela la partecipazione straordinaria di Keanu Reeves nei panni di Batman. L'attore canadese presta la voce al vigilante di Gotham City, che nel nuovo filmato promozionale è protagonista di un buffo incontro con il suo futuro amico a quattro zampe Ace, che in inglese è doppiato dal comico Kevin Hart.

Keanu Reeves in una scena del film Constantine

È la seconda volta che Keanu Reeves partecipa a un film tratto dai fumetti della DC Comics: nel 2005 è stato protagonista di Constantine, nei panni dell'omonimo mago specializzato in attività demoniache. Reeves ha più volte detto di essere interessato a tornare nel ruolo di John Constantine, cosa ora possibile grazie al Multiverso, ed è anche stato in contatto con i Marvel Studios per alcuni loro progetti, affermando di essere particolarmente interessato alla parte del supereroe canadese per eccellenza, ossia Wolverine.

Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe: 5 personaggi che potrebbe interpretare nei film

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

DC League of Super-Pets, in uscita il 20 maggio nelle sale statunitensi, è un d'animazione dall'impostazione umoristica, dove spetta agli animali domestici dei supereroi salvare il mondo. Il personaggio centrale è Krypto, il cane di Superman, con la voce di Dwayne Johnson (che è anche uno dei produttori del progetto), affiancato da Ace e altri simpatici eroi a quattro zampe. Quanto ai personaggi classici, Superman è doppiato da John Krasinski, che in precedenza aveva sostenuto il provino per Captain America in casa Marvel ed è da alcuni oggetto di fan casting per il ruolo di Reed Richards, leader dei Fantastici Quattro.

Dwayne "The Rock" Johnson: i 5 ruoli memorabili (+ 1) dell'ex wrestler

La regia e la sceneggiatura del film sono a firma di Jared Stern, che ha già messo mano agli eroi DC in ottica parodistica alcuni anni fa, avendo lavorato al copione di Lego Batman - Il film. La colonna sonora è di Steve Jablonsky, noto per aver scritto le musiche dei cinque film dei Transformers diretti da Michael Bay.