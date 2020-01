Keanu Reeves candidato come peggior attore ai Razzie Awards 2020?

Keanu Reeves potrebbe essere candidato come peggior attore ai Razzie Awards 2020. Quest'anno le dinamiche del goliardico premio assegnato ai peggiori film e alle peggiori interpretazioni dell'anno cambia formula e potrebbe colpire una delle star più amate dal pubblico.

A differenza degli anni passati, quest'anno i Golden Raspberry Awards, che celebreranno il quarantesimo anniversario, non hanno diffuso una vera e propria lista di candidati. In vista dell'anticipo della cerimonia degli Oscar, che si terrà il 9 febbraio, e per celebrare la prima diretta live dell'annuncio delle canditure, i Razzie cambiano formula. Come possiamo vedere sul sito web ufficiale in cui tutti i membri, pagando una quota di iscrizione di 40 dollari, possono votare i loro candidati preferiti fino al 2 febbraio.

Sul sito web compaiono alcune proposte per le possibile candidature che vedono una lista di dieci film possibili candidati al peggior film dell'anno (lista riportata dal sito web spagnolo Socialgeek.co e alcune proposte attoriali. Oltre all'evergreen Sylvester Stallone, a saltare agli occhi è l'ipotesi Keanu Reeves.

The Matrix 4: Keanu Reeves mangia un gelato in solitudine prima dell'inizio delle riprese

Nell'anno di grazia del divo, che ha celebrato successi come John Wick 3: Parabellum, Toy Story 4 e il film Netflix Finché forse non vi separi, a "punire" il povero Keanu potrebbe essere il poco riuscito sci-fi thriller Replicas che potrebbe fruttargli addirittura un Razzie come peggior attore dell'anno scatenando (prevediamo) l'ira dei fan.