Keanu Reeves nel nuovo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down?

Keanu Reeves sarebbe entrato in trattative per unirsi al cast del nuovo film di Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down. A dare la notizia è Variety, specificando inoltre che la trama esatta della pellicola è ancora top secret.

Nel 2022 Ruben Östlund ha dichiarato al Magazine che il film "si svolge durante un volo a lungo raggio. E subito dopo il decollo, l'equipaggio del volo comunica ai passeggeri che il sistema di intrattenimento non funziona. Quindi sono bloccati su un volo di 15 o 17 ore senza alcun intrattenimento digitale. Non hanno gli schermi a cui siamo così abituati nel nostro mondo contemporaneo. Il film sarà quindi uno studio su come gli esseri umani interagiscono in questo piccolo laboratorio che è un aereo. Esaminerà il modo in cui gli uomini moderni vengono distrutti in queste circostanze".

Matrix Resurrections: Keanu Reeves nella scena dello specchio

Il regista ha poi aggiunto: "Rabbia in volo (air rage) è un termine che viene utilizzato quando un passeggero diventa così violento da dover procedere con un atterraggio di emergenza. Ho letto uno studio al riguardo e hanno scoperto che quando i passeggeri della classe economica si imbarcano in business o in prima classe, il rischio aumenta di quattro volte. È un fatto estremamente interessante perché dice molto su come la disuguaglianza ci renda frustrati. E vedere il confronto con chi sta meglio di noi provoca la rabbia".

John Wick: il personaggio di Keanu Reeves è sempre stato il villain? Una scena lo confermerebbe

Ruben Östlund è noto per aver diretto The Square del 2017 e Triangle of Sadness del 2022, entrambi vincitori della Palma d'Oro al Festival di Cannes.

In attesa di sapere se John Wick 5 verrà realizzato, Keanu Reeves ha annunciato che doppierà Shadow the Hedgehog nel sequel animto Sonic the Hedgehog 3. Nel 2025 lo rivedremo nei panni di John Wick a fianco di Ana de Armas nel prequel spinoff Ballerina. Nel frattempo, l'attore è in tour con la sua band, i Dogstar, e a fine giugno saranno in Italia per quattro date, Gardone Riviera, Udine, Bologna e Torino.