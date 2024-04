Keanu Reeves, Lori Loughlin ricorda l'esperienza sul set di The Night Before: 'Lavorare con lui è un sogno'

In una recente intervista, Lori Loughlin ha ricordato l'esperienza positiva sul set al fianco di Keanu Reeves nel film del 1988 The Night Before.

L'attrice, celebre per aver fatto parte del cast di Gli amici di papà, ha recentemente parlato della commedia adolescenziale nel podcast How Rude, Tanneritos! delle sue ex co-star Jodie Sweetin e Andrea Barber. Il film diretto da Thom Eberhardt seguiva il personaggio di Reeves, Winston, che accompagna la popolare Tara (Loughlin) al ballo di fine anno del liceo, ma il giorno seguente si svegliava senza ricordi e con Tara scomparsa.

"[Reeves] era il ragazzo nerd?", ha chiesto Sweetin, con la Loughlin che ha confermato: "Era il ragazzo secchione. Ve lo immaginate?".

Keanu reeves in un bel primo piano in bianco e nero

L'attrice ha quindi aggiunto che Reeves "era davvero meraviglioso. Un uomo adorabile, adorabile". La Sweetin ha invece ammesso di averlo voluto "incontrare" per tutte le cose "fantastiche" che aveva sentito su Reeves, e la Loughlin ha confermato che è tutto vero, aggiungendo: "È un sogno ed è molto dolce".

In un altro momento della conversazione, la Loughlin ha parlato delle riprese del film The Night Before, che ha descritto come una "eccentrica commedia nera".

Sebbene abbia dichiarato che l'esperienza complessiva delle riprese sia stata "divertente", c'è stato un momento di paura quando stavano girando alcune scene nel "centro di Los Angeles di notte". Ha ricordato di essere tornata sul set dopo essere uscita per "pranzare una sera" e che qualcuno "era stato assassinato nel vicolo dove stavamo girando".

La Loughlin, che di recente ha scontato due mesi di carcere per il suo coinvolgimento nello scandalo delle ammissioni universitarie del 2019, ha aggiunto: "Mi sono detta: 'Oh mio Dio'. Eravamo nel bel mezzo di quel delirio".

I prossimi progetti di Keanu Reeves

Di recente, è stato confermato che Keanu Reeves sarà in Sonic 3 come doppiatore di Shadow; inoltre, è stato dato il via libera alla produzione di un quinto film del franchise di Matrix, ma non è ancora chiaro se il personaggio di Reeves farà ritorno.

Ballerina: Keanu Reeves anticipa il ruolo di John Wick nello spinoff

Prossimamente, lo rivedremo nel nuovo film diretto da Jonah Hill, Outcome, per il quale ha sfoggiato un look completamente nuovo; inoltre, apparirà in Ballerina, film spin-off di John Wick con Ana De Armas protagonista.