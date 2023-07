Keanu Reeves arriva a Napoli, l'ennesima star hollywoodiana nella città (VIDEO)

Dopo Robert De Niro e Andrew Garfield, Napoli ospita l'ennesima star hollywoodiana nel giro di una settimana, si tratta di Keanu Reeves. L'attore è arrivato all'aeroporto di Capodichino ed è stato ripreso da Find Finn, un appassionato di celebrità che le rincorre in giro per il mondo. Nel video si vede lui che dà il benvenuto a Napoli all'attore di John Wick, mentre i poliziotti gli dicono di lasciare stare l'attore e di non riprenderli mentre accompagnano Reeves alla macchina.

Di seguito il video dell'arrivo all'aeroporto:

VIDEO - Keanu Reeves all'aeroporto di Capodichino a Napoli, ecco le immagini #keanureeves pic.twitter.com/GCA9YTzKs2 — Napoli Magazine (@napolimagazine) July 28, 2023

Le cause della visita

La star di Matrix potrebbe essere venuta a visitare la sorella maggiore Kim Reeves, che da qualche anno vive in Italia, anche se non è noto in che luogo. Oppure Reeves potrebbe essere venuto in occasione del Giffoni Film Festival 2023, in Cilento, al quale forse potrebbe partecipare sebbene non appaia nella programmazione ufficiale. O, ancora, l'attore potrebbe essere venuto semplicemente in vacanza come i colleghi Robert De Niro e Andrew Garfield che sono stati avvistati a Napoli negli ultimi giorni. Insomma, non si sa bene ancora il motivo del suo viaggio, ma sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni.

