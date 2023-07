Andrew Garfield a Napoli posa con dei fan (FOTO)

Anche Andrew Garfield si trova a Napoli, meta che anche Robert De Niro ha scelto per la sua vacanza. Su Twitter la foto della star di The Amazing Spider-Man mentre posa con dei fan nei Quartieri Spagnoli con alle spalle la leggenda argentina Maradona. Inoltre, un video in cui saluta a lato di un fan. Al momento non si sa ancora se il motivo della permanenza sia una vacanza o meno.

In seguito, foto e video:

Andrew Garfield at Quartieri Spagnoli full of Argentinian legends in Italy. pic.twitter.com/YfN7jufkwx — andrew garfield (@bestofgarfieId) July 26, 2023

Napoli, la meta preferita dei turisti

Andrew Garfielf era già venuto a Ischia l'anno scorso per ricevere il premio Ischia Legend Award sabato 16 luglio in occasione del gran gala del 20º Ischia Global Fest. Napoli però sembra proprio essere la meta preferite delle star del cinema. Anche Robert De Niro, infatti, si trova in vacanza della città italiana, dopo una sosta alle Eolie e a Nerano.