Keanu Reeves andrà alla ricerca delle origini della creatività in una nuova docuserie per Roku

La docuserie The Arch Project, realizzata per Roku, avrà come protagonisti Keanu Reeves e Gard Hollinger.

Keanu Reeves, insieme a Gard Hollinger, sarà il protagonista di una docuserie, per ora intitolata The Arch Project, destinata a Roku.

I due amici, co-fondatori di Arch Motorcycle, intraprenderanno una missione per cercare le origini della creatività umana.

I dettagli del progetto

Il nuovo progetto televisivo seguirà quindi Hollinger e Keanu Reeves, alimentati dalla loro curiosità e dal desiderio di imparare, mentre esplorano le storie delle persone di cui hanno ammirato le idee e i risultati ottenuti, incontrando inoltre gli anticonformisti che hanno delineato e cambiato il mondo.

L'obiettivo era provare a rispondere alla domanda: 'Da dove viene la creatività umana e l'ingegnosità?'. Per riuscire a farlo i due hanno quindi cercato artisti, innovatori e creatori, le cui storie ispireranno gli spettatori e li aiuteranno a sbloccare la propria creatività.

Nel team della produzione ci saranno Venture 10 Studio Groupe, Brian Skope e Rick De Oliveira.

Sean Boyle, responsabile di Roku Originals, ha dihiarato che la serie "ci ispirerà tutti a sognare in modo più grande e coraggioso".

Keanu, recentemente, era stato protagonista e produttore di un'altra docuserie, in quel caso realizzata per Disney+, intitolata Brawn: The Impossible Formula 1 Story, in cui ha intervistato celebrità come Jenson Button e Ross Brawn.

Tra i recenti progetti cinematografici della star ci sono invece Outcome, diretto da Jonah Hill, e Sonic 3, il nuovo adattamento dei popolari videogiochi targati SEGA, in cui ha dato voce al personaggio di Shadow,