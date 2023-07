Robert De Niro in vacanza a Napoli tra buon cibo e cultura

Robert De Niro, dopo esser stato alle isole Eolie con il suo yatch qualche giorno fa, cambia meta e arriva a Napoli. L'attore ha visitato il centro storico e il Museo Jago posando con gli ammiratori. Durante il soggiorno non si è lasciato di certo scappare le prelibatezze tipiche del posto, fermandosi per una pizza da Concettina ai Tre Santi e nella pasticceria Poppella per assaggiare il famoso "fiocco di neve".

L'amore per Napoli

Non è la prima volta che De Niro visita Napoli, l'ultima volta è accaduto 18 anni fa nel 2005. L'attore, inoltre, aveva già espresso il suo amore per la città nella lettera d'amore che scrisse per il film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. Il premio Oscar è in Campania già da lunedì 24 luglio ed era già stato avvistato a cena a Lo Scoglio a Marina di Catone a Nerano.

