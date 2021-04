Katie Holmes festeggia il 15° compleanno della figlia Suri Cruise pubblicando alcune tenere foto

Katie Holmes ha festeggiato il 15° compleanno della figlia Suri Cruise pubblicando alcune tenere (e rare) foto in bianco e nero che le vedono insieme.

Katie Holmes ha sempre cercato di tenere la figlia Suri, avuta con Tom Cruise, lontano dai riflettori, ma per il suo 15° compleanno ha deciso di condividere su Instagram alcune tenere foto che vedono madre e figlia insieme.

Le foto in bianco e nero sono accompagnate dalla scritta "Buon 15° Compleanno amore! Ti voglio bene!!!! Non riesco a credere che tu abbia già 15 anni!".

La nascita di Suri Cruise, nel 2006, ha catturato l'attenzione dei media su quella che all'epoca era una delle coppie più chiacchierate dello show business. Dopo la nascita della piccola, i paparazzi si scatenarono accampandosi davanti alla lussuosa dimora della coppia a Hollywood per mesi nella speranza di rubare la prima foto della neonata. Alla fine a spuntarla è stato Vanity Fair ("Yes, Suri, She's Our Baby!" è stato il titolo della cover) nello scatto concesso da Tom Cruise e Katie Holmes a Annie Leibovitz.

Suri è rimasta una dei bambini più fotografati al mondo dopo la rottura tra Cruise e la Holmes, ma quando l'attrice ha lasciato Los Angeles per stabilirsi a New York e condurre un'esistenza più discreta l'attenzione sulla piccola Suri è diminuita in maniera significativa.

Suri, che non viene fotografata col padre Tom Cruise da tempo, accompagna spesso la madre Katie a eventi pubblici quali incontri di basket, show di Broadway o sfilate di moda.