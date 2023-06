Dawson's Creek, Katie Holmes ha fatto cambiare il finale originale della serie: 'Non voleva finire con Dawson'

Secondo un nuovo report la star di Dawson's Creek, Katie Holmes, avrebbe fatto cambiare il finale originale della serie perché non voleva che Joey Potter finisse con Dawson. Le rivelazioni sono contenute nel libro Freaks, Gleeks, and Dawson's Creek: How 7 Teen Shows Transformed Television.

Katie Holmes in un momento dell'episodio Notte al supermercato della serie Dawson's Creek

Dopo aver lasciato l'iconico teen drama della WB alla fine della seconda stagione, il creatore Kevin Williamson è tornato per scrivere il finale della serie, e aveva una visione chiara di come si sarebbe concluso il famigerato triangolo amoroso dello show: "Ero un irriducibile fan della coppia Dawson/Joey. Sarebbero sempre stati Dawson e Joey", ha dichiarato Williamson, che vedeva la coppia come anime gemelle, a Entertainment Weekly nel 2018. "Non mi interessa quanto siano diventate romantiche le cose tra Joey e Pacey. Sarebbero stati Dawson e Joey, per sempre. Finché non ho iniziato a scriverlo. E poi, una volta iniziato, l'ho persino scritto il finale che avevo riservato per Dawson e Joey".

Ma Katie Holmes la vedeva in maniera diversa e non era troppo felice all'idea che la sua Joey finisse per mettersi insieme al suo migliore amico Dawson, come afferma il libro dell'autrice Thea Glassman.

"Katie è andata fuori di testa. 'Non voglio finire con Dawson' ha esclamato", ricorda Tom Kapinos, che ha lavorato come showrunner in Dawson's Creek. "Quindi il finale è stato riscritto."

Joey e Pacey si sono opposti al finale originale

James van Der Beek in un momento dell'episodio L'uragano Cris della serie Dawson's Creek

Il produttore esecutivo Paul Stupin condivide un ricordo simile nel libro, osservando che Williamson ha scritto la prima ora del finale della serie: "Se lo guardi, ti porta a pensare che Dawson è il solo, ma Katie è intervenuta per far pendere la bilancia dalla parte di Pacey".

Katie Holmes non è l'unico membro del cast che ha sostenuto il ricongiungimento della coppia preferita dai fan: l'anno scorso, la star Joshua Jackson ha detto a EW di essere intervenuto quando sembrava che Joey avrebbe scelto Dawson.

"Mi dicevo 'Diavolo no! No. No. No. Non funzionerà. Ho avuto una conversazione con Kevin Williamson su questo. Gli ho detto, 'Guarda, ho capito. Questa è l'idea che avevi in ​​testa, ma ti chiederò solo di guardare la storia del nastro, e questa è la fine più interessante per questi personaggi.'"