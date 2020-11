Katie Holmes sexy e aggressiva in pelle nera su Vogue Australia (FOTO)

Katie Holmes ha posato in stivaloni di pelle nera e atteggiamenti sexy per Vogue Australia, parlando della sua reazione all'emergenza sanitaria globale e della relazione col giovane chef Emilio Vitolo.

A 41 anni, Katie Holmes non è più la fidanzatina d'America lanciata da Dawson's Creek e non ha più paura di essere sexy, come dimostra il servizio fotografico realizzato per Vogue Australia, che vede l'attrice con indosso stivaloni di pelle nera, un abito fluo verde e un blazer scuro.

Archiviato il chiacchierato matrimonio con Tom Cruise, da cui ha avuto la figlia Suri, 14 anni, conclusa anche la relazione con Jamie Foxx, oggi Katie Holmes frequenta la chef di origini italiane Emilio Vitolo, 33 anni, e parla di "abbraccia il potere di un nuovo inizio" in un saggio in cui descrive il modo in cui ha affrontato l'emergenza sanitaria.

Katie Holmes posa per Vogue Australia

"Rivedere la mia famiglia in Ohio dopo mesi di chiamate su FaceTime mi è sembrata la mattina di Natale. Gli occhi di mia mamma brillavano, le mani di mio padre erano più forti e anche gli abbracci erano più stretti" scrive l'attrice, che risiede a New York con la figlia.

"Passare del tempo a Washington Square Park con un'amica il cui figlio stava facendo i primi passi mi ha fatto ripensare a quando mia figlia ha iniziato a camminare. Ho sentito nostalgia e consapevolezza del potere del tempo e della prosecuzione della vita. Mentre ero in lockdown mi sono rifugiata negli hobby: cucire, dipingere e scrivere sono diventati motivo di soddisfazione. Ho avuto del tempo per stare a casa, per ascoltare, per vivere attimo dopo attimo senza la pressione del risultato. Apprezzare il ritmo naturale del rapporto madre e figlia è stato il dono più prezioso".

Katie Holmes ha inoltre svelato i titoli di film e libri che l'hanno aiutata a superare l'isolamento domestico: "In questo periodo ho riletto libri che per me sono importanti, inclusi Between The World And Me di Ta-Nehisi Coates, Just Kids di Patti Smith e Play It As It Lays di Joan Didion. Mi sono rifugiata nei film di Ingmar Bergman, Agnes Varda, Jacques Demy e John Cassavetes. Les Parapluies de Cherbourg mi ha donato un senso di gioia durante il lockdown, guardare il documentario su Jacques Demy e scoprire l'impatto che ha avuto su così tanti mi ha ricordato il potere della narrazione e il valore di infondere gioia nel mondo'".