Dawson's Creek, Katie Holmes: "Il mondo di oggi potrebbe 'sporcare' un reboot della serie"

Kate Holmes mette in guardia sulla natura semplice e ingenua di Dawson's Creek, che potrebbe essere alterata dal mondo di oggi.

Katie Holmes è preoccupata della possibilità di un reboot di Dawson's Creek. Il cambio di mentalità del mondo di oggi potrebbe, infatti, "appannare" e alterare lo spirito della serie teen divenuta un classico.

Katie Holmes, tra i protagonisti delle sei stagioni di Dawson's Creek nei panni di Joey Potter, non è convinta che oggi un reboot della serie possa essere realizzato, come ha dichiarato durante il suo intervento all'incontro Kering Women in Motion ospitato dal Festival di Cannes 2023:

"Ne abbiamo parlato spesso nel corso degli anni. Abbiamo adorato l'esperienza. Ma tutti noi ci sentiamo di proteggere la serie, la vediamo come capsula del tempo. Esporlo al mondo di oggi potrebbe appannarlo un po'".

Lo show è una capsula del tempo

Katie Holmes sottolinea come la serie esistesse in un'epoca con meno tecnologia e prima dei social media, il che rendeva le cose più semplici:

"Era prima che tutti avessero un telefono, i social media e tutto il resto, i personaggi possedeva un'innocenza che penso alla gente piacesse. Per ambientarlo nel mondo di oggi, dovremmo alterare la sua natura".

Detto questo, l'attrice si è comunque mostrata possibilista e ha aggiunto:

"Ne abbiamo parlato spesso. Per ora, continuiamo a dire che fino a quando non ci sarà una vera ragione per farlo, meglio lasciar perdere.'"