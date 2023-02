Rare Objects, trailer e poster del nuovo film con Katie Holmes

Rare Objects, film co-scritto, diretto e prodotto da Katie Holmes, presente anche nel cast, ha un nuovo trailer e un nuovo poster ufficiale. La pellicola sarà presentata in anteprima nelle sale e on-demand il 14 aprile.

"Adattamento dell'omonimo romanzo di Kathleen Tessaro, Rare Objects è una storia sull'amicizia incentrata su una giovane donna che rivendica il proprio senso di appartenenza attraverso un viaggio alla scoperta di se stessa che include un nuovo lavoro, nuovi amici e una guarigione.". Questa la sinossi del film.

Il film racconta la storia di Maeve Fanning, un'immigrata irlandese cresciuta con una madre vedova e con un debole per un particolare tipo di uomini e per il gin. La donna conduce una doppia vita, ma presto si ritrova in una struttura psichiatrica dove crea un forte legame con una paziente, con la quale condivide il desiderio di libertà. Lasciata la struttura, Maeve si ritrova a lavorare in un negozio di antiquariato. La sua vita, a quel punto, si legherà a quella della donna conosciuta nell'ospedale psichiatrico.

Locandina di Rare Objects

La pellicola, come riportato da Collider, doveva essere inizialmente ambientata durante la Grande Depressione. Solo successivamente è stato deciso di raccontare la storia di Maeve in una New York dei nostri giorni.

Rare Objects è stato scritto da Katie Holmes e Phaedon A. Papadopoulos e diretto dalla stessa Holmes. Nel cast accanto all'ex Joey Potter di Dawson's Creek, Julia Mayorga, Derek Luke, Alan Cumming e David Alexander Flinn.