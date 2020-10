Ammonite: Kate Winslet ha deciso di girare la scena di sesso con Saoirse Ronan per il suo compleanno

Kate Winslet e Saoirse Ronan hanno girato la loro scena di sesso in Ammonite il giorno in cui la giovane attrice ha compiuto ventisei anni, ecco perché.

In occasione del compleanno di Saoirse Ronan, Kate Winslet ha deciso di regalarle una scena di sesso che sarà presente nel loro prossimo film: Ammonite. La Winslet ha rivelato il motivo di questa decisione in un'intervista recente spiegando perché si è assicurata che la scena fosse in programma per quel giorno così speciale.

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

Durante l'intervista la Winslet ha dichiarato: "Francamente volevo solo che Saoirse avesse un grande ricordo nella sua vita cinematografica, indipendentemente dal risultato della scena o dal successo del film al botteghino. Sapevo che sarebbe stato fantastico, principalmente grazie all'esperienza che avremmo condiviso."

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in un confronto drammatico

Per la loro scena d'amore in Ammonite, Kate si è assicurata che le condizioni sul set fossero sicure e favorevoli a tutti gli effetti; l'attrice inglese, infatti, ha fatto si che l'intera troupe, presente durante la scena, fosse di sesso femminile.

"Io e Saoirse avevamo le stesse idee in termini di ciò che volevamo esprimere durante la scena. Il sostegno emotivo e la connessione tra queste due donne sono, ovviamente, i due aspetti più importanti in qualsiasi scena d'amore. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda ed è stato meraviglioso." Ha concluso la Winslet.

Ammonite: un intenso primo piano di Kate Winslet

Le prime recensioni di Ammonite sono state piuttosto positive dopo che il film è stato proiettato ai festival cinematografici internazionali. Com'era prevedibile, le performance di Winslet e Ronan sono state particolarmente elogiate e molti critici si riferiscono già a Ronan come alla prossima Kate Winslet.