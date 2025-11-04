Hugh Jackman e Kate Hudson: il nuovo trailer di Song Sung Blue, il film sulla band tributo a Neil Diamond

Le due star sono protagoniste delle nuove immagini nel film musicale diretto da Craig Brewer e distribuito da Universal Pictures.

Focus Features ha pubblicato un nuovo trailer di Song Sung Blues, il nuovo film con protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson, nel film in cui formano la band tribute a Neil Diamond.

La band, chiamata Lightning and Thunder, è ispirata all'omonimo documentario del 2008. Ora il nuovo trailer che racconta ciò che accadde veramente nella vita di due musicisti in difficoltà che formano una gioiosa band tributo a Diamond.

Le nuove immagini nel trailer di Song Sung Blue

Nel trailer di Song Sung Blue, Mike Sardina (Hugh Jackman) dice a Claire Stengl (Kate Hudson): "Non sono un cantautore, non sono un sex symbol, voglio solo intrattenere le persone". Frase alla quale le replica: "Non voglio fare la parrucchiera, voglio cantare, ballare, fare giardinaggio, e voglio un gatto".

Qualche scena dopo, Mike tiene accanto il viso la copertina di Moods e chiede: "Che ne pensi?", Claire risponde: "Non vuoi essere un imitatore di Neil Diamond, vuoi essere un interprete di Neil Diamond". E lui: "Cercavo il modo giusto per dirlo, e tu l'hai detto senza pensarci due volte".

La nascita della band tributo a Neil Diamond

Nacque in questo modo Lightning and Thunder, in cui fiorisce una storia d'amore, quella tra Mike e Claire. Tra i co-protagonisti, al fianco di Hugh Jackmane Kate Hudson, figurano Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir e Hudson Hensley, con la partecipazione di Fisher Stevens e Jim Belushi.

Il film è scritto e diretto da Craig Brewer, che ha prodotto anche il film insieme a John Davis e John Fox. Il film uscirà nelle sale nel periodo natalizio. Ad aprile, Kate Hudson aveva anticipato sui social la data d'uscita del film: "Ho amato ogni secondo trascorso a girare questo bellissimo film, lavorando con il collega più adorabile che si possa desiderare, @thehughjackman, e cantando le iconiche canzoni di Neil Diamond".