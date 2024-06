Karate Kid: una foto dal set annuncia la fine delle riprese

Si sono concluse le riprese del nuovo Karate Kid, sesto capitolo del franchise entrato in lavorazione ad aprile. Scritto da Rob Lieber, il film è diretto da Jonathan Entwistle. Proprio il regista ha aggiornato i fan con una storia sul suo account Instagram diffondendo un'immagine del giovane protagonista Ben Wang che tiene in mano un ciak per annunciare che la lavorazione del film si è conclusa.

Reboot graduale del franchise, Karate Kid (titolo provvisorio) segnerà l'inizio di una nuova era lanciando il nuovo protagonista Ben Wang nei panni di Li Fong, che fungerà da personaggio titolare. Il film si ricollegherà sia al precedente capitolo, The Karate Kid - La leggenda continua, uscito nel 2010, che alla serie Netflix Cobra Kai. Ralph Macchio e Jackie Chan riprenderanno entrambi i rispettivi ruoli di Daniel LaRusso e Mr. Han, forse stavolta entrambi in veste di mentori per il nuovo combattente in addestramento. Nel film compaiono anche Joshua Jackson, Shaunette Renee Wilson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff e Aramis Knight.

Karate Kid: una foto di Ben Wang su Instagram annuncia la fine delle riprese

Karate Kid: iniziate le riprese del film con Ralph Macchio e Jackie Chan, ecco le prime foto

Cosa ci riserva il nuovo Karate Kid?

Ralph Macchio in origine ha recitato nei primi tre film della serie Karate Kid, affiancato dal compianto Pat Morita nel ruolo di Mr. Miyagai. I film furono distribuiti nel 1984, 1986 e 1989. Hilary Swank è apparsa in Karate Kid 4 del 1994 a fianco di Pat Morita. Il franchise è poi ripartito nel 2010 con un remake con Jaden Smith in veste di protagonista. Nel frattempo, il franchise è stato ulteriormente ampliato con Cobra Kai, serie Netflix che funge da sequel dei film originali di Karate Kid.

Il successo di Cobra Kai è stato tale da spingere i fan a chiedere a gran voce il coinvolgimento degli autori nel reboot di Karate Kid in arrivo. Coinvolgimento che non è arrivato, come ha spiegato il co-creatore della serie Jon Hurwitz nel 2022 scrivendo:

"I ragazzi e io vorremmo realizzare film su Karate Kid e Cobra Kai e speriamo di farlo un giorno. Ma questo non è nostro e si concentra sul cast di Cobra Kai. Non so molto altro per adesso, ma gli auguro ogni fortuna."

Il nuovo Karate Kid uscirà nei cinema nel 2025.