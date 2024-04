Karate Kid: iniziate le riprese del film con Ralph Macchio e Jackie Chan, ecco le prime foto

Grazie ad alcune foto diffuse sul web, è arrivata la conferma dell'inizio delle riprese del nuovo film di Karate Kid che vedrà protagonisti il volto storico della saga, Ralph Macchio, e Jackie Chan, che invece era apparso nel reboot del 2010.

Le foto finora disponibili mostrano solamente il ciak della pellicola che reca il titolo del film, al momento pare sia solo "Karate Kid", che differisce dal titolo del film originale del 1984 solo per l'assenza del "The". Un'altra immagine, invece, mostra il nuovo protagonista interpretato da Ben Wang.

Per vincere ancora

Nel cast del prossimo film della saga di Karate Kid ci saranno anche Ming-Na Weng, recentemente vista nella saga di Star Wars in The Book of Boba Fett, Joshua Jackson e Sadie Stanley.

Attualmente la produzione non ha svelato la trama del progetto, anticipando solo che gli eventi si svolgeranno nell'area dell'East Coast e al centro della trama ci sarà un teenager cinese che trova forza e una direzione grazie alle arti marziali e all'aiuto di un mentore.

La sceneggiatura è firmata da Rob Lieberg, mentre Jonathan Entwistle sarà impegnato alla regia del film, prodotto da Karen Rosenfelt.

Cobra Kai 6, tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione

Ralph Macchio era già tornato nel ruolo di Daniel LaRusso nella serie sequel di culto targata Netflix Cobra Kai, giunta alla sesta e ultima stagione. Non è chiaro se il nuovo film di Karate Kid verrà collegato agli eventi di Cobra Kai.