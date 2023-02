Kandahar: Gerard Butler al centro di un esplosivo inseguimento nel deserto nel trailer dell'action

Nuovo film d'azione per la star scozzese Gerard Butler, al centro di un esplosivo inseguimento attraverso l'Afghanistan nel trailer di Kandahar.

Gerard Butler si conferma incondizionato re degli action movie. Lo vediamo di nuovo in azione nel teaser trailer di Kandahar mostra si fa strada attraverso il deserto afghano in un'epica corsa per sopravvivere.

Kandahar, diretto da Ric Roman Waugh, vede l'attore scozzese interpretare il ruolo dell'agente della CIA Tom Harris, che tenta di fuggire dall'Afghanistan con il suo interprete dopo che la loro copertura è saltata.

Robert Downey Jr. ha chiesto a Gerard Butler di realizzare altri film di Attacco al potere

Il trailer vede il personaggio di Gerard Butler sabotare il programma di armi nucleari dell'Iran prima che la sua missione segreta venga scoperta in una fuga di notizie dall'intelligence. Con il suo interprete, interpretato da Navid Negahban, Tom intraprende una pericolosa missione attraverso un territorio ostile per raggiungere un punto di recupero a Kandahar, in Afghanistan. Il film è interpretato anche da Bahador Foladi, Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White, Ali Fazal, Fahim Fazli e Ray Haratian.