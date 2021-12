Gerard Butler star dell'action thriller Kandahar, in fase di ripresa in Arabia Saudita

Il primo film di Hollywood di alto profilo girato nella regione di AlUla, in Arabia Saudita, è il thriller Kandahar, interpretato da Gerard Butler.

Hanno preso il via in Arabia Saudita le riprese di Kandahar, action thriller interpretato dalla star Gerard Butler e diretto da Ric Roman Waugh. Kandahar è il primo progetto di Hollywood di alto profilo ad essere in grado di girare nella regione di AlUla. Nel cast anche Ali Fazal e Navid Negahban.

Kandahar è diretto da Ric Roman Waugh, che ha scritto la sceneggiatura con l'ex ufficiale dell'intelligence militare Mitchell LaFortune. La storia si basa sulle esperienze di vita di LaFortune in Afghanistan durante il periodo delle fughe di notizie di Edward Snowden.

Nel film, un agente della CIA sotto copertura di nome Tom Harris viene assegnato in Medio Oriente. Una fuga di informazioni mette a rischio la sua missione e rivela la sua identità segreta. Bloccato nel cuore di un territorio ostile, Harris e il suo traduttore devono farsi strada dal deserto fino a un punto di recupero a Kandahar, in Afghanistan, eludendo le forze speciali d'élite che gli danno la caccia.

Il progetto segna una nuova collaborazione tra lo scozzese Gerard Butler e Waugh dopo Angel Has Fallen e dopo il disaster thriller Greenland. I due lavoreranno insieme anche nei sequel Night Has Fallen e Greenland: Migration.