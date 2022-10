Kaley Cuoco è incinta: la star aspetta una bambina con Tom Pelphrey

La star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco è incinta, su Instagram l'annuncio speciale a tutti i suoi fan: l'attrice aspetta una bambina con il fidanzato Tom Pelphrey.

Ieri è arrivata una notizia molto speciale da Kaley Cuoco, l'attrice celebre per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory è incinta, lei e il fidanzato Tom Pelphrey avranno una bambina.

Anche Tom Phelphrey ha celebrato la news con una romantica dichiarazione d'amore alla compagna su Instagram.

Kaley Cuoco ha annunciato la sua gravidanza tramite un post Instagram, regalando una sbirciatina al suo pancione per tutti i suoi follower. L'attrice aspetta una bambina con il suo fidanzato, l'attore Tom Pelphrey, con il quale ha intrapreso una relazione la scorsa primavera. Nelle foto, Kaley Cuoco è radiosa insieme al suo fidanzato e mostra ben quattro test di gravidanza effettuati e una torta che rivela il sesso della sua bambina.

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey, attore della serie tv Ozark, si sono conosciuti quest'anno e hanno reso pubblica la loro relazione a maggio, mesi dopo la separazione dell'attrice dal marito Karl Cook.

Dopo il secondo divorzio, Kaley Cuoco aveva detto che non si sarebbe sposata mai più. Chissà se l'arrivo di una figlia la spingerà a cambiare idea.

Per il momento Kaley Cuoco si gode i numerosi commenti di congratulazioni che le stanno arrivando su Instagram dai colleghi, come quelli di Sharon Stone, Beverly Mitchell, Hilary Duff, Josh Gad e tantissimi altri personaggi famosi.