Kaley Cuoco torna con Vanished, la serie thriller che terrà tutti col fiato sospeso

La celebre Kaley Cuoco, nota per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, sarà la protagonista di Vanished, una nuova serie thriller carica di suspense annunciata durante il festival Series Mania di Lille.

Al suo fianco nel cast spiccano Sam Claflin (Peaky Blinders, Io prima di te), la tre volte vincitrice del César Karin Viard (Polisse, La famiglia Bélier) e Matthias Schweighöfer (Oppenheimer, Army of the Dead). La regia sarà affidata a Barnaby Thompson (Pixie, Mad About the Boy - The Noel Coward Story).

Trama e dettagli della serie Vanished

Vanished segue le vicende di Alice (interpretata da Cuoco), la cui fuga romantica a Parigi prende una svolta inquietante. Quando il suo fidanzato Tom (Claflin) scompare misteriosamente durante un viaggio in treno verso il sud della Francia, Alice si ritrova immersa in una spirale di inganni e pericoli, svelando segreti inaspettati sull'uomo che credeva di conoscere.

Il progetto è stato ideato da David Hilton e Preston Thompson, con quest'ultimo anche alla sceneggiatura. La produzione esecutiva è affidata a James Clayton, David Kosse, Barnaby Thompson, Preston Thompson e Stuart Ford, insieme a Lourdes Diaz e Miguel A. Palos Jr. di AGC.

Le riprese prenderanno il via il 28 aprile, con Parigi e Marsiglia scelte come location principali. La produzione in Francia sarà curata da Peninsula Film sotto la direzione del CEO John Bernard.

AGC Television, divisione degli AGC Studios di Ford, finanzierà e co-produrrà la serie, con un accordo di collaborazione avanzato con la rete tedesca ARD Degeto.

Recentemente, Kaley Cuoco ha recitato nel thriller Based on a True Story accanto a Chris Messina, mentre lo scorso anno è apparsa nella commedia d'azione Gioco di ruolo, di cui è stata anche produttrice insieme ad Andrea Rona.