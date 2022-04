Kaley Cuoco: "Non mi sposerò mai più"

Dopo il divorzio da Karl Cooke, l'attrice Kaley Cuoco ammette che il matrimonio non fa per lei e giura di non ripetere mai quell'errore.

Kaley Cuoco ha giurato che non si sposerà mai più dopo il divorzio da Karl Cooke. L'attrice 36enne ha dichiarato in un'intervista per la copertina di aprile della rivista Glamour che un altro matrimonio è fuori questione. "Non mi sposerò mai più", ha detto Cuoco.

Kaley Cuoco, protagonista di The Big Band Theory, agli Emmy 2012

Kaley Cuoco ha aggiunto che è aperta a una relazione a lungo termine, ma la sua disponibilità sentimentale si ferma lì.

"Mi piacerebbe avere una relazione duratura. Ma non mi sposerò mai più. Assolutamente no. Potete letteralmente metterlo in copertina."

L'attrice di L'assistente di volo - The Flight Attendant e l'ex Karl Cook, 31 anni, hanno annunciato la notizia della loro separazione in una dichiarazione congiunta a Fox News Digital lo scorso settembre:

"Nonostante un profondo amore e rispetto reciproco, ci siamo resi conto che i nostri percorsi attuali ci hanno portato in direzioni opposte. Abbiamo entrambi condiviso così tanto del nostro viaggio pubblicamente. Quindi, mentre preferiremmo mantenere privato questo aspetto della nostra vita personale, volevamo essere disponibili nella nostra verità comune. Non c'è rabbia o animosità, anzi. Abbiamo preso questa decisione insieme con l'immensa quantità di rispetto e considerazione l'uno per l'altra e vi chiediamo di fare lo stesso nella comprensione che non condivideremo ulteriori dettagli né commenteremo ulteriormente".

L'attrice di The Big Bang Theory e Cook hanno celebrato tre anni di matrimonio nel giugno 2021. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono fidanzati l'anno successivo. Si sono sposati a San Diego il 30 giugno 2018. Pochi giorni dopo il terzo anniversario, la coppia ha annunciato il divorzio. Cook ha chiesto a Cuoco di restituirgli alcuni gioielli durante la causa legale.

Secondo i documenti del tribunale ottenuti da Fox News, Cook ha chiesto che gli fossero restituiti "gioielli vari e altri effetti personali" oltre ai "guadagni e risparmi" ottenuti con l'equazione prima e durante il loro matrimonio.

Prima che sposasse Karl Cook, Kaley Cuoco aveva un altro divorzio alle spalle, quello con la star del tennis Ryan Sweeting, nel 2016. Anche in quel caso il matrimonio è durato tre anni.