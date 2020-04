Kaley Cuoco nel cast di The Man from Toronto

Kaley Cuoco è entrata a far parte del cast del film The Man from Toronto, film con Kevin Hart e Woody Harrelson.

Kaley Cuoco sarà la protagonista del film The Man From Toronto, la commedia della Sony che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart.

L'attrice ritornerà così sul grande schermo dopo essere stata la star dell'apprezzata comedy The Big Bang Theory.

The Man From Toronto, che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart, racconta ciò che accade quando l'assassino più mortale al mondo, conosciuto come 'L'uomo da Toronto', e Teddy, l'uomo più incasinato di New York, sono al centro di uno scambio di persona in un Airbnb in affitto. I due devono quindi collaborare per salvare la situazione, ma prima devono riuscire a sopravvivere.

Per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli del ruolo di Kaley Cuoco nel lungometraggio che dovrebbe essere distribuito nelle sale il 17 settembre 2021.

Patrick Hughes sarà il regista del progetto scritto da Robbie Fox, ideatore della storia alla base della sceneggiatura in collaborazione con Jason Blumenthal.

Sony non ha ancora rivelato quando potrebbero iniziare le riprese di The Man from Toronto che mostrerà in azione il trio composto da Kaley Cuoco, Woody Harrelson e Kevin Hart.