Kevin Hart, Woody Harrelson e Jasmine Mathews star di Man from Toronto

Kevin Hart, Woody Harrelson e Jasmine Mathews saranno i protagonisti del film Man From Toronto. Il progetto sarà diretto da Patrick Hughes, già dietro la macchina da presa di Come ti ammazzo il bodyguard, con star Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Al centro della trama ci sarà un caso di scambio di identità quando l'assassino più letale al mondo, conosciuto come l'uomo di Toronto, e uno sconosciuto, si incontrano per caso in un Airbnb. Il mondo del killer causerà non pochi problemi al personaggio interpretato da Kevin Hart e farà scivolare la sua vita nel caos. Tra gli interpreti del film Man from Toronto ci saranno anche Kaley Cuoco e Melanie Liburd.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Robbie Fox e Chris Bremner da un'idea avuta dal regista Patrick Hughes e Jason Blumenthal, coinvolto come produttore tramite la sua Escape Artists.

Man from Toronto dovrebbe arrivare nei cinema americani il 17 settembre 2021.

Kevin Hart, recentemente, è stato il protagonista della comedy Die Hart, di cui Quibi ha ordinato la produzione di una seconda stagione. I nuovi episodi dello show saranno intitolati Die Harter e proseguiranno la storia del protagonista, una versione alternativa di Kevin Hart, che cerca di uscire dal ruolo di spalla comica partecipando alla scuola più famosa per esperti in scene d'azione. Durante il suo soggiorno sarà però messo alla prova confrontandosi con il lunatico preside della scuola (John Travolta) e una studentessa rivale dalla mente molto chiusa (Nathalie Emmanuel).