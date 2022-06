The Man from Toronto: il trailer del film Netflix con Woody Harrelson e Kevin Hart

Il 24 giugno arriverà su Netflix il film action The Man From Toronto, con star Woody Harrelson e Kevin Hart, ecco il trailer.

Il 24 giugno arriverà su Netflix la nuova commedia action intitolata The Man From Toronto e online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando un uomo comune, inconsapevolmente, si ritrova coinvolto in un giro di criminali e assassini internazionali, mentre lui voleva solo trascorrere una vacanza in uno chalet preso in affitto. Il protagonista dovrà quindi collaborare per riuscire a individuare il temibile "Uomo di Toronto".

Il film The Man From Toronto è stato diretto da Patrick Hughes, già dietro la macchina da presa di Come ti ammazzo il bodyguard, con star Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Al centro della trama ci sarà un caso di scambio di identità quando l'assassino più letale al mondo, conosciuto come l'uomo di Toronto (Woody Harrelson), e uno sconosciuto, si incontrano per caso in un Airbnb. Il mondo del killer causerà non pochi problemi al personaggio interpretato da Kevin Hart e farà scivolare la sua vita nel caos.

Tra gli interpreti del film Man from Toronto ci saranno anche Kaley Cuoco e Melanie Liburd.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Robbie Fox e Chris Bremner da un'idea avuta dal regista Patrick Hughes e Jason Blumenthal, coinvolto come produttore tramite la sua Escape Artists.