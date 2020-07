Justice League: Cyborg avrà una visione di Superman nella timeline dell'incubo

Arriverà prossimamente nel 2021 la versione tanto attesa di Justice League firmata da Zack Snyder, che abbandonò la prima versione a causa di una tragedia familiare, e il regista ha anticipato che nello Snyder Cut vedremo Cyborg protagonista di una visione su Superman nella timeline dell'incubo.

Il regista ha già confermato che la sua Justice League tornerà nella linea temporale esplorata nell'incubo di Batman, come abbiamo visto in Batman v Superman: Dawn of Justice, in cui ci sarà anche Cyborg. Tramite il social Vero, menzionando la scena che mostra la rinascita di Superman, un fan ha chiesto a Zack Snyder se Cyborg avrà una visione dell'incubo che mostra Superman controllato da Darkseid poco prima di tornare in vita. Il regista ha risposto con l'emoji dell'occhiolino, segno che molti hanno valutato come affermativo.

I fan hanno accolto questa notizia molto positivamente, in quanto molti sono ansiosi di conoscere più a fondo il personaggio di Victor Stone/Cyborg, che nella versione di Joss Whedon ha avuto poco risalto.

Justice League è interpretato da Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill come Superman, Amy Adams tornerà come Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller sarà The Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg, Jeremy Irons come Alfred Pennyworth, Diane Lane nei panni di Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come Commissario Gordon.

La Justice League di Zack Snyder sarà presentata in anteprima su HBO Max nella prima metà del 2021.