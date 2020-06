Justice League: un teaser trailer della Snyder Cut mostra Darkseid

La versione Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max nel 2021 e il primo teaser mostra anche il villain che apparirà nel progetto.

Nel video condiviso online si vede Gal Gadot nei panni di Diana Prince compiere una scoperta inquietante e una breve immagine di Darkseid.

Il video è stato condiviso da Jason Momoa che ha scritto online: "La parte migliore di essere Aquaman è che Zack Snyder mi ha creato quindi posso vedere tutte queste cose fantastiche prima di tutti gli altri. Ecco un primo sneak peek di Zack Snyder's Justice League".

Il regista Zack Snyder ha parlato della sua versione di Justice League dichiarando che sugli schermi della piattaforma di streaming si potrà vivere un'esperienza totalmente nuova e il materiale sarà per circa il 75% della durata totale inedito. Attualmente il filmmaker non ha ancora deciso se si proporranno sei "capitoli" separati o un lungometraggio caratterizzato da una durata probabilmente superiore alle tre ore.

Le star del film tratto dai fumetti della DC potrebbero inoltre essere coinvolte per registrare nuovi dialoghi o, seppur sembri poco probabile, realizzare alcune sequenze inedite.

L'appuntamento per la distribuzione della Snyder Cut è previsto per il 2021 e i fan possono attendere il 22 agosto, giorno in cui sarà possibile accedere online al DC FanDome, probabilmente per vedere il primo trailer e scoprire nuove anticipazioni.

Justice League: 10 cose che potreste non aver notato