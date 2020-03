Justice League: lo Snyder's Cut è pronto?

Zack Snyder non è ancora riuscito a buttar giù la questione Justice League e torna a far riferimento al suo attesissimo Snyder's Cut durante il recente watch party in tempo reale di Batman v Superman su Vero. Dopo diversi accenni agli ultimi ritocchi al progetto, potremo finalmente vedere realizzata la versione del film sognata dal suo regista originale?

Batman v Superman: Zack Snyder e Gal Gadot in un momento delle riprese sul set

Justice League doveva infatti essere un vero sequel per Batman v Superman: Dawn of Justice, ma per diverse vicissitudini Snyder abbandonò il progetto, in parte per problemi in famiglia, in parte probabilmente per i risultati percepiti come scarsi dalla casa produttrice del film... Fatto sta che al timone del progetto subentrò Josh Wheadon, che riscrisse pesantemente lo script e portò il tutto verso una direzione non esattamente in linea con le aspettative di Snyder.

Justice League: Ben Affleck e Gal Gadot chiedono la pubblicazione dello Snyder's Cut!

Pare infatti che Snyder abbia realizzato una sua versione del film, tagliando e cucendo il materiale esistente con alcune vociferate nuove scene. Di recente si è parlato di una rifinitura della CGI, e il possibile debutto del nuovo film montanto dal regista iniziale avrebbe potuto avvenire sulla nuova piattaforma streaming HBO Max. Nessuno dei rumor è stato confermato, ma Snyder continua a lanciare indizi.

Batman v Superman: neanche Zack Snyder ha capito la scena dell'incubo

Durante il live streaming di Batman v Superman, Zack Snyder ha infatti accennato di nuovo al suo Snyder's Cut: "Sapete cosa, penso che dovrebbero fare un sequel di questo film un giorno. Sarebbe fantastico. Sarebbe veramente un'altra cosa. Sì. Voglio sapere cosa succede a questi ragazzi. Voglio dire... non succederà che... non so... formino qualche..."

E qui si interrompe bruscamente e ironicamente la comunicazione, con Snyder che fa riferimento al sequel del film ignorando totalmente il Justice League del 2017.