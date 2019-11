Justice League: in arrivo un reboot dedicato allo scontro con Legion of Doom?

Justice League sarebbe al centro di un possibile reboot in cui verrebbero introdotti i villain di Legion of Doom.

Justice League potrebbe tornare nelle sale americane e, secondo alcune indiscrezioni apparse online, la Warner Bros. avrebbe intenzione di introdurre la famosa Legion of Doom.

Nella scena post-credits del film diretto da Zack Snyder e poi completato da Joss Whedon, si introduceva la possibilità di un sequel che avrebbe visto coinvolti anche Lex Luthor, interpretato da Jesse Eisenberg e Deathstroke, ruolo affidato a Joe Manganiello. I risultati deludenti ottenuti ai box office da Justice League hanno però ostacolato la realizzazione del possibile sequel.

Lo studio sarebbe nuovamente interessato a produrre un reboot che riprenda alcuni degli elementi che erano stati sviluppati per il possibile secondo capitolo della storia, mostrando quindi il team di eroi alle prese con i temibili antagonisti.

Tra i personaggi coinvolti ci sarebbero Luthor (ma in una nuova versione, visto che Eisenberg avrebbe detto addio al mondo della DC), Deathstroke, Black Adam interpretato da Dwayne Johnson, Black Manta che è stato affidato a Yahya Abdul-Mateeen II, Reverse-Flash e dei villain tratti dai fumetti di Batman e Wonder Woman.

Per ora, tuttavia, si tratta solo di notizie non confermate e non c'è ufficialmente nessun progetto riguardante un possibile ritorno nelle sale della Justice League, lasciando quindi i fan in attesa di scoprire eventuali sviluppi.