Justice League: il poster di BossLogic sostiene la campagna #RestoreTheSnyderVerse

L'artista BossLogic ha condiviso un nuovo poster della Justice League dopo il successo del montaggio del film firmato da Zack Snyder, sostenendo così la campagna social #RestoreTheSnyderVerse.

Nel mese di marzo su HBO Max è stato rilasciato Zack Snyder's Justice League. L'opera ha ottenuto un successo nettamente maggiore rispetto a quello raccolto dalla versione del film arrivata al cinema nel 2017 e, come prevedibile, questo ha spinto migliaia di fan del DCEU a chiedere alla Warner Bros. di ripristinare il cosiddetto Snyderverse. Sui social ha infatti iniziato ad impazzare l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse, capace di superare addirittura il milione di tweet. Una campagna vincente che cavalca l'onda del successo ottenuto da Zack Snyder's Verse che, lo ricordiamo, è stato prodotto proprio in seguito alla costante ed insistente richiesta dei fan DC. Lo stesso Zack Snyder ha commentato così questa nuova campagna: "Wow, ragazzi, soltanto wow", aggiungendo successivamente "Non credo possano ignorarlo".

Nelle ultime ore, l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse è stato rilanciato anche da BossLogic, l'artista virtuale che per l'occasione ha realizzato un poster inedito. Postata sul suo account Twitter, l'immagine presenta i membri della Justice League così come sono stati raffigurati nel montaggio di Snyder del film, incluso Superman nel suo costume nero. L'immagine mostra anche Martian Manhunter, che è apparso nella scena finale del film, e Lanterna Verde. Sebbene quest'ultimo non sia apparso in nessuna delle versioni di Justice League, Snyder ha recentemente rivelato a Vanity Fair che intendeva includere la versione di Lanterna Verde di John Stewart nella scena finale del film, ricevendo però la bocciatura della Warner Bros.

Per quanto riguarda la descrizione dell'hashtag #RestoreTheSnyderVerse, si legge: "I fan stanno portando avanti una campagna per il completamento dello SnyderVerse da parte del regista di Justice League Zack Snyder, permettendogli così di completare il suo piano del DC Extended Universe".