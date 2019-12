Justice League, novità in arrivo sulla director's cut di Snyder, promette lo sceneggiatore

Chris Terrio, co-sceneggiatore di Justice League, ha promesso ai fan che a breve ci sarà una novità sulla Snyder's Cut, la versione del cinecomic curata dal regista di Batman v Superman poi rimaneggiata e modificata dopo l'arrivo di Joss Wedhon.

In un'intervista con Uproxx rilasciata per via del suo coinvolgimento in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il giornalista ha infatti chiesto a Chris Terrio se poteva confermare l'esistenza di una versione curata da Zack Snyder di Justice League : "Il fatto è che al momento non posso davvero parlarne. - Ha risposto - Ma vi prometto che ve ne parlerò a tempo debito, ma solo dopo (l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ndr.)". Quando poi, sempre durante l'incontro, gli si fa presente che verosimilmente ci sarà molto di cui discutere, lo sceneggiatore ha risposto in molto chiaro: "Sì, è proprio vero".

Justice League, una nuova foto dello Snyder Cut

Si tratta di un nuovo tassello di quella che ormai è diventata una vera e propria missione: vedere il montaggio director's cut di Snyder. Così dopo gli appelli del cast, interviste e soprattutto la pubblicazione di un'immagine da parte di Zack Snyder di una serie di contenitori in metallo utilizzati per la spedizione delle bobine dei film con l'etichetta "ZS JL Directors Cut", l'ipotesi che questo possa accadere si concretizza sempre di più.