Justice League Mortal: ecco la maschera di Batman che avrebbe dovuto indossare Armie Hammer

Una nuova foto torna a mostrare il costume di Batman che avrebbe dovuto essere impiegato da Armie Hammer in Justice League Mortal, progetto DC affidato a George Miller. I piani per la pellicola, mai realizzata, risalgono al 2007.

Ryan Unicomb, regista di un documentario sul film mai realizzato ha svelato sulla sua pagina Instagram l'immagine della maschera e del collo di Batman realizzati per Armie Hammer. Si tratta naturalmente di una versione incompleta e abbozzata del costume creata da Weta Workshop per dar luce al look dell'Uomo Pipistrello di Justice League Mortal.

Mentre non vedremo mai il film di George Miller, al momento sono in sospeso le riprese di The Batman, primo capitolo di una nuova trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello che vedrà una versione giovane e moderna di Batman affidata all'inglese Robert Pattinson. Il nuovo Bruce Wayne verrà mostrato mentre. dotto di spiccate doti investigative, muove i primi passi come vigilante a Gotham City affrontando un ricco parterre di nemici di ogni specie. Tra questi annunciata la presenza di Catwoman, Pinguino, Enigmista e del gangster Carmine Falcone.