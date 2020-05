Justice League, Kevin Smith vuole la Snyder Cut e rivela nuovi dettagli

Kevin Smith è tornato a parlare della famosa versione Snyder Cut di Justice League, spiegando perché sarebbe felice se debuttasse prossimamente sugli schermi.

Molti dettagli degli elementi che avrebbero dovuto essere presenti nel film sono inoltre stati rivelati grazie al podcast del filmmaker.

Il regista ha spiegato parlando di Justice League : "Essendo qualcuno che gira film, è triste vedere la visione di qualcuno interrotta. Onestamente vorrei vedere la storia continuare e conclusa".

Kevin Smith ha inoltre aggiunto: "Stavo parlando con alcune persone che lavorano negli effetti visivi. Avevano lavorato ad alcune scene di Justice League. Hanno visto gli storyboard, davvero elaborati, e alcuni erano stati disegnati da Kim Lee che aveva spiegato come sarebbero stati realizzati i tre film. A un certo punto sono diventati due. Immagino che l'idea fosse di avere Batman v Superman, Justice League 1 e Justice League 2. C'era questa visione di un vasto universo. Ha detto che aveva visto Martin Manhuter, le Lanterne Verdi e altre cose".

Il filmmaker ha quindi proseguito: "Ha descritto lo script che ha potuto leggere. Il film che hanno girato all'inizio e poi quello che abbiamo visto. Ed è allora che ho sentito per la prima volta dell'esistenza di quella che chiameremo la Snyder Cut. Da persone che hanno lavorato al film, dal team degli effetti speciali, che hanno detto 'Darkseid era nel film. C'era questo...'. Hanno descritto tutto. Poi abbiamo fatto un episodio di Fatman Beyond e stavamo leggendo delle cose scritte in Internet relative a qualcuno che aveva visto Darkseid".

Smith ha quindi concluso: "Qualcuno nel nostro pubblico. Jaimie Gathers, che viene a tutti nostri show. Era andata a un test screening, quindi ha visto una versione che aveva tutte queste cose. Ha visto la versione Snyder Cut prima che facessero le riprese aggiuntive perché ha descritto delle cose che erano state inserite come disegni e animazioni. Quindi hanno detto agli spettatori che non era una versione completata. Alcune delle cose che ha descritto riguardavano Darkseid e questa visione molto più grande ideata per il film".