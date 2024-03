Justice League: James Gunn anticipa l'arrivo di un nuovo atteso team?

James Gunn potrebbe aver annunciato l'arrivo di un'altra iconica squadra della Justice League nell'Universo DC attraverso il suo ultimo post sui social media.

La linea temporale del DCEU si è conclusa nel 2023 con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto, che ha rappresentato l'ultimo film di quel filone del franchise. Ma mentre un universo si è concluso, un altro sta prendendo il suo posto: il nuovo DC Universe di Gunn e Peter Safran.

Con molteplici progetti in fase di sviluppo, il Capitolo 1, "Gods and Monsters", debutterà al cinema nel 2025 con il film di Superman, interpretato da David Corenswet. Mentre questo è in fase di lavorazione, il regista ha pubblicato un nuovo post sul suo account Instagram che potrebbe far presagire l'ingresso nel suo DC Universe di una delle tante iterazioni della Justice League.

Arriva la Justice League Dark?

Senza lasciare alcuna didascalia nel suo post, Gunn ha condiviso una foto del supereroe della DC Comics Deadman, notoriamente uno dei membri della Justice League Dark, una squadra incentrata sui personaggi soprannaturali del regno DC. Al di fuori dei fumetti, ci sono stati una manciata di produzioni incentrate sulla Justice League Dark nel mondo dell'animazione.

Uno dei progetti più grandi che non si è mai realizzato prima dell'arrivo di Gunn alla DC è stato proprio l'universo di Justice League Dark che J.J. Abrams stava sviluppando per la Warner Bros. come parte del suo accordo generale con lo studio. Il piano prevedeva la creazione di una nuova continuity basata su vari personaggi di questo team, tra cui uno show su Constantine, un film su Zatanna e altri progetti. Alla fine, questo avrebbe portato a un crossover sulla Justice League Dark.

Una nuova opportunità

Tuttavia, poiché lo show e l'universo di Justice League Dark sono stati cancellati, questa sarebbe l'occasione per recuperare il potenziale sprecato, poiché il DC Universe di Gunn potrebbe finalmente portare sullo schermo quella squadra.

Justice League Dark, Guillermo Del Toro sul film mai realizzato: "Ecco come sarebbe stato"

Con il film Swamp Thing di James Mangold in lavorazione, uno dei membri principali è già entrato a far parte del nuovo universo condiviso, e potrebbe fungere da introduzione agli angoli soprannaturali del mondo DC. Da lì, potrebbero nascere spinoff come Constantine, Zatanna e sullo stesso Deadman.