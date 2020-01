Justice League Dark: J.J. Abrams svilupperà film e serie tv con la sua Bad Robot

Justice League Dark potrebbe dare vita a film e serie tv prodotte da Bad Robot, la casa di di produzione del regista J.J. Abrams che ha da poco stretto un nuovo accordo con Warner Media.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, attualmente non ci sono dei progetti specifici e non sono nemmeno stati scelti i personaggi che saranno al centro di franchise. Hannah Minghella e Ben Stephenson sembra che stiano per incontrare i talenti che verranno coinvolti.

L'improbabile gruppo di "eroi" Justice League Dark ha debuttato nel 2011 ed è composta da personaggi come John Constantine, Madame Xanadu, Deadmn, Shade, Zatanna e Changing Man. Nei numeri successivi del fumetto sono poi apparsi Swamp Thing, il vampiro Andrew Bennett, il mutaforma Black Orchid, Doctor Mist, Frankenstein, Pandora e Nightmare Nurse.

J.J. Abrams è reduce dalla conclusione del suo lavoro nella saga di Star Wars, terminata con il film L'Ascesa di Skywalker, e, almeno per ora, non ha annunciato quale sarà il suo prossimo progetto dietro la macchina da presa.