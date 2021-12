Justice League Dark, Guillermo Del Toro sul film mai realizzato: "Ecco come sarebbe stato"

Guillermo Del Toro ha richiamato alla mente Justice League Dark, il film DC che non ha mai realizzato, spiegando cosa avrebbe inserito nel lungometraggio che ha ufficialmente abbandonato nel 2015.

Guillermo del Toro è senza dubbio uno dei registi più apprezzati e riconoscibili del panorama cinematografico internazionale, capace di realizzare film rimasti nel cuore della gente. Nel 2017, con La forma dell'acqua, ha smentito coloro che lo consideravano un regista "solo" di nicchia, arrivando a vincere ben quattro Oscar, tra cui quello al Miglior film. Ora, a distanza di anni, è tornato con La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, con cui punta a dire la sua durante la stagione dei premi ormai alle porte e che segna anche un suo ritorno ad una narrazione più oscura e tagliente. Mentre è impegnato con la promozione del film, Del Toro ha fatto un viaggio nella memoria ed ha richiamato alla mente Justice League Dark, il film che non ha mai portato a termine e dal quale si è ufficialmente separato nel 2015. Come prevedibile, sono in molti a rimanere interessati a ciò che sarebbe potuto essere e dunque a come Del Toro avrebbe interpretato la proprietà DC.

In un nuovo intervento nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, il regista ha dichiarato: "Ho preso un po' ispirazione dal Constantine di Alan Moore. Ho preso le dinamiche tra Abby Arcane e Swamp Thing. Ho preso i momenti in cui Deadman entra in un corpo, come sperimenterebbe la coscienza di quell'essere. E uno dei miei preferiti di tutti i tempi è il demone Etrigan. Adoro quel personaggio. Sai, quindi ho provato a metterli insieme. Zatanna è, per me, un altro personaggio che è davvero potente ed interessante. Cercando di mescolarlo con Klarion... in fondo ero un fan DC". Insomma, Guillermo Del Toro aveva in mente cose molto interessanti e, dopo i consensi ottenuti per Hellboy ed Hellboy II, i fan non potevano che essere ansiosi di vedere il regista tornare nel regno dei fumetti.

Per quanto riguarda La fiera delle illusioni, il film arriverà nelle sale italiane il 27 gennaio 2022 e comprenderà nel cast Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Rooney Mara.