Justice League: il 90% del film di Zack Snyder è stato eliminato da Joss Whedon

Il direttore della fotografia di Justice League, Fabian Wagner, ha affermato che il 90% del film girato da Zack Snyder è stato tagliato via nella versione finale di Joss Whedon, che ha sostituito il suo collega dopo che quest'ultimo è stato travolto da una brutta tragedia familiare.

Dopo che Zack Snyder ha condiviso un'immagine in cui mostrava la sua Director's Cut, anche il direttore della fotografia del film ha parlato dei frame tagliati al montaggio finale, dopo aver già criticato a lungo la versione ufficiale di Justice League : "Ho curato la fotografia principale per Zack. Abbiamo finito le riprese e ha iniziato il montaggio. Abbiamo fatto la gradazione del colore per i trailer. Quindi i primi tre trailer racchiudono tutte scene che abbiamo girato. Dopo hanno iniziato le riprese. Non ero lì. Era una squadra completamente diversa. Hanno lavorato sul set per 55 giorni, credo. Il film arrivato al cinema era il 10% di quello che abbiamo girato. Tutto il resto è tutto nuovo".

Fabian Wagner, che in precedenza aveva rivelato di aver pianto quando ha visto il film girato da Joss Whedon, non è stato coinvolto nella lavorazione finale del film e continua a sostenere che lo Snyder's Cut, com'è stato chiamato dai fan, è di gran lunga migliore: "Se c'è un taglio di Snyder, spero sia migliore di quello che è ora disponibile."

Al momento, nonostante le rivelazioni di Zack Snyder, non ci sono novità sulla possibile diffusione della sua versione originale, nonostante i fan si siano mossi sui social per vederla finalmente sul grande schermo.