Justice League: i fan sperano in un aggiornamento sulla Snyder's Cut durante il watch party del regista

La notizia che Zack Snyder ha organizzato un watch party del film L'uomo d'acciaio ha alimentato le speranze dei fan che stanno attendendo ormai da anni l'ormai famigerata versione Synder's Cut di Justice League.

Il regista non ha accennato alla possibilità che venga compiuto un annuncio ufficiale o si riveli un aggiornamento sul progetto, tuttavia questo non ha frenato l'entusiasmo di chi attende da anni la possibile distribuzione del cinecomic come era stato ideato dal filmmaker.

Zack Snyder ha scritto sulla sua pagina Vero: "Molti di noi stanno faticando durante questo difficile momento. Sembrava catartico riunirsi insieme per un Watch Party di Man of Steel e celebrare il più grande simbolo di speranza. Proponete le vostre domande, risponderò ad alcune". L'appuntamento è per mercoledì 20 maggio sulla pagina Vero del regista.

Poche settimane fa un'indiscrezione non confermata aveva sostenuto che il filmmaker avesse mostrato la sua versione di Justice League ai vertici della Warner Bros. e si fosse parlato della possibilità di completare il film, ovviamente non prevedendo il ritorno sul set delle star ma completando la postproduzione, considerando che al momento dell'abbandono del progetto per motivi personali Zack Snyder aveva quasi completato le riprese di Justice League, film poi totalmente trasformato dopo il passaggio nelle mani di Joss Whedon.

I fan sperano quindi che durante il watch party il regista regali degli importanti aggiornamenti o annunci una distribuzione della Snyder's Cut.