Justice League, cancellati i piani per un sequel con gli attori dello SnyderVerse

Dopo le indiscrezioni bomba riportate ieri sera da The Hollywood Reporter, e che cambiano il corso dei DC Studiosa da qui in avanti, emergono anche nuovi dettagli su quello che sarebbe potuto accadere.

A quanto pare i produttori Michael De Luca e Pamela Abdy stavano fortemente considerando un nuovo film sulla Justice League che avrebbe visto riuniti sul grande schermo gli attori dello SnyderVerse. Al momento non è dato sapere se si trattasse soltanto di un'idea o di un piano concreto, ma quello che è certo è che con Gunn e Safran i piani sono totalmente cambiati.

Dopo la criticata versione di Joss Whedon uscita nel 2017, i fan hanno martellato la Warner con una campagna online per convincerli a riportare a proiettare la Snyder's Cut. La Zack Snyder's Justice League è poi arrivata su HBO Max nel 2021 e ha lasciato numerosi spiragli aperti per un futuro, che a questo punto non verranno colmati.

L'ex presidente di DC Films Walter Hamada aveva così dichiarato ai microfoni del New York Times: Mr. Snyder non fa parte del nuovo progetto DC Films, con i dirigenti dello studio che descrivono il suo progetto HBO Max come un vicolo cieco narrativo, una strada che non porta da nessuna parte.