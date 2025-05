Jurassic World - La Rinascita: svelato l'incredibile secchiello di popcorn a forma di incubatrice

Jurassic World - La Rinascita si è unito alla recente mania dei secchielli di popcorn, che ha visto in prima linea la maggior parte dei blockbuster, ma in maniera del tutto peculiare: il secchiello personalizzato ha la forma di un'incubatrice.

Come svelato da Regal Movies, l'incubatrice per popcorn a doppio contenitore di Jurassic World - La Rinascita, è un design appropriato considerando che il franchise è incentrato sui dinosauri. I fan hanno lodato il design nei commenti, poiché l'incubatrice presenta un secchiello per i popcorn e un portabevande affiancati, oltre a un cucciolo di raptor che farà a gara con ogni mano che lo raggiungerà per prendere i popcorn.

La rivelazione di questo pezzo da collezione è arrivata in concomitanza con la diffusione dell'ultimo trailer del film, in vista dell'uscita nelle sale questa estate, il prossimo 2 luglio.

Il nuovo trailer e la trama di Jurassic World - La Rinascita

Jurassic World: Rebirth, una foto di Scarlett Johansson e Jonathan Bailey

Il filmato mostra un'intensa sequenza con un T. rex che era stata scartata dal film originale di Steven Spielberg, Jurassic Park. La storia, poi, presenta anche quei dinosauri definiti come i "peggiori tra i peggiori", mentre il personaggio di Zora Bennett, interpretato da Scarlett Johansson, e i suoi compagni d'avventura affrontano il loro compito più difficile.

Jurassic World: Rebirth, Mahershala Ali nel film

Jurassic World - La Rinascita segue gli eventi de Jurassic World: Il dominio del 2022, con l'ambiente terrestre che si è rivelato in gran parte inospitale per i dinosauri. Bennett, esperta di operazioni segrete, viene reclutata da un'azienda farmaceutica per collaborare con il leader Dustin Kincaid (Mahershala Ali) e il paleontologo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) in una missione top-secret per infiltrarsi in un'isola tropicale proibita nell'Oceano Atlantico, il luogo in cui si trovava l'impianto originale di Jurassic Park, e localizzare la più grande specie preistorica, il cui DNA contiene un farmaco che offre miracolosi benefici per il genere umano.

Diretto dal regista di Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards, e scritto dallo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp, Rinascita vede anche la partecipazione di Rupert Friend e di Ed Skrein. Koepp ha dichiarato che il nuovo capitolo sancirà una nuova alba per il franchise, dopo che Il Dominio aveva ottenuto recensioni ampiamente negative (attualmente ha un punteggio del 29% su Rotten Tomatoes).