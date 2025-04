Jurassic World - La rinascita, svelata la durata del film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey?

Il sito di AMC Theaters ha pubblicato online la durata dell'atteso film Jurassic World - La rinascita, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in estate.

La durata del film Jurassic World - La rinascita sembra sia stata svelata sul sito di AMC Theatres. Il film con star Jonathan Bailey e Scarlett Johansson, in base alle informazioni condivise dalla catena cinematografica americana, dovrebbe durare circa 2 ore 14 minuti.

La durata dei film della saga

I 134 minuti di Jurassic World - La Rinascita, se confermati, lo renderebbero uno dei film più lunghi della saga giurassica, rimanendo solo alle spalle di Dominion che era arrivato a quota 2 ore e 27 minuti.

Il mondo perduto: Jurassic park nel 1997 si era fermato a 2 ore e 9 minuti, un minuto in più rispetto a Jurassic World - Il regno distrutto e due in più rispetto a Jurassic Park, il primo capitolo del fortunato franchise che nel 1993 era arrivato a 2 ore e 7 minuti.

Jurassic World, il film che aveva dato il via al reboot, non era invece andato oltre le 2 ore e 4 minuti di durata.

Il cast del film

Gareth Edwards ha firmato la regia del lungometraggio che è stato scritto da David Koepp e le riprese si sono svolte in Tailandia, Malta e Regno Unito.

Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, con Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer in veste di produttori esecutivi.

Cosa racconterà il film

L'attrice Scarlett Johansson, nel lungometraggio, ha il ruolo dell'esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l'operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un'isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Mahershala Ali ha la parte di Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) sarà il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull'Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Il cast comprende poi Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L'estate nei tuoi occhi) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nel ruolo della famiglia di Reuben. Nel film compaiono anche, come membri delle squadre di Zora e Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).