Jurassic World Rebirth: Scarlett Johansson sarà un dinosauro? La verità sul trailer

Scarlett Johansson si trasforma in un dinosauro in un trailer di Jurassic World Rebirth: ma sarà vero o l'ennesima buffala?

L'attesa per Jurassic World Rebirth si è trasformata in un mix di curiosità e confusione grazie a un presunto trailer che ha scatenato il caos online. La clip, apparentemente non ufficiale, mostra Scarlett Johansson, che interpreta l'agente segreto Zora Bennet, trasformarsi in un Velociraptor. E sì, con una parrucca.

Jurassic World Rebirth e il misterioso trailer di Scarlett Johansson

Il video, probabilmente realizzato con il supporto di tecnologie AI per creare effetti visivi di alto livello, ha ingannato molti spettatori, convincendoli che fosse un'anteprima reale del nuovo capitolo della saga. Sebbene il concetto sembri assurdo, l'idea di ibridi umano-dinosauro non è così distante dalle prime fasi di sviluppo di Jurassic World, quando per il quarto film si parlava di creature simili.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, il film si concentra su un pianeta ormai inospitale per i dinosauri, che sopravvivono solo in ambienti equatoriali isolati. La missione della protagonista, Zora Bennet (Scarlett Johansson), è recuperare il materiale genetico necessario per sviluppare un farmaco rivoluzionario, ma si ritrova intrappolata su un'isola con segreti che potrebbero cambiare il destino dell'umanità.

Accanto a Johansson ci sarà Jonathan Bailey nel ruolo del Dr. Henry Loomis, insieme a Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono. La regia è affidata a Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), con Steven Spielberg tra i produttori esecutivi.

Dopo la sua lunga esperienza nel Marvel Cinematic Universe, Scarlett Johansson fa un ritorno trionfale ai grandi franchise con un ruolo d'azione che unisce intrighi segreti e dinosauri. Questa svolta rappresenta un'ulteriore evoluzione per l'attrice, che negli anni ha saputo destreggiarsi tra blockbuster e ruoli più drammatici.

Jurassic World Rebirth uscirà nei cinema il 2 luglio 2025.

Rimanete sintonizzati per il trailer ufficiale... senza Velociraptor con la parrucca. Forse.