Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards svela che un dinosauro è ispirato a Star Wars

Uno dei nuovi dinosauri mostrati nel film Jurassic World - La rinascita è ispirato a Star Wars. La rivelazione è stata compiuta dal regista Gareth Edwards in una nuova intervista in cui parla delle creature nate con le modifiche genetiche e che vengono mostrate nel progetto del franchise con star Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni !

Le fonti di ispirazione

In Jurassic World - La Rinascita viene mostrato un nuovo, malvagio, dinosauro che viene chiamato D-Rex (Distortus Rex), una mutazione realizzata in laboratorio basandosi sul genoma del T-Rex.

Gareth Edwards, intervistato da Collider, ha ora ammesso: "Ci abbiamo messo un po' del Rancor di Star Wars. Non ditelo alle persone che lavorano alla saga".

Il Rancor, nei film ambientati nell'universo creato da George Lucas, viene cavalcato da Boba Fett.

Il D-Rex ha una testa di grande dimensioni, sei arti e uno stile di movimento simile a quello di una scimmia. La creatura può quindi camminare e, in contemporanea, afferrare le sue prede.

Alcuni fan avevano sostenuto che la fonte di ispirazione fosse il Xenomorfo di Alien, ma Edwards ha invece citato Star Wars, la saga a cui ha lavorato in veste di regista di Rogue One: A Star Wars Story.

Il filmmaker ha sottolineato che la sfida da affrontare durante la fase del design era stata rappresentata dall'ideare qualcosa di mostruoso e, al tempo stesso, credibile come dinosauro.

La trama di Jurassic World - La rinascita

La storia prende il via cinque anni dopo Jurassic World: Il dominio. I cambiamenti climatici, l'instabilità genetica e un generale declino dell'interesse del pubblico hanno costretto i parchi a chiudere, lasciando che le icone preistoriche rimaste sopravvivano in zone equatoriali isolate e umide, dove la natura gioca ancora secondo regole antiche, tra cui l'Île Saint-Hubert, un angolo dimenticato dei Caraibi che un tempo serviva come terreno di prova per i primi esperimenti di Jurassic Park.

Zora Bennett si avventura nell'area proibita abitata dai dinosauri insieme al paleontologo Dr. Henry Loomis e al capo del team Duncan Kincaid, per rintracciare ed estrarre il DNA dalle tre creature più grandi e creare un farmaco salvavita per gli esseri umani.

Il team incontra poi una famiglia la cui gita in barca è andata disastrosamente male. Bloccati su un'isola misteriosa, tutti scoprono un segreto agghiacciante che è stato nascosto al mondo per decenni. Il film è interpretato, tra gli altri, da Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennet, Jonathan Bailey in quello del dottor Henry Loomis, Mahershala Ali nei panni di Duncan Kincaid e Rupert Friend che interpreta il rappresentante farmaceutico Martin Krebs.