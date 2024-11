Jurassic World Rebirth: trapelano alcuni scatti di Scarlett Johansson a caccia di dinosauri

Con l'annuncio di Jurassic World Rebirth fissato per il 2 luglio 2025, il regista Gareth Edwards promette di ridefinire il franchise, introducendo un "nuovo capitolo" della saga preistorica, grazie anche alla figura di Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson contro i dinosauri di Jurassic World

Il nuovo film figlio della saga di Steven Spielberg, vede Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennett, un'esperta di operazioni segrete, ingaggiata per guidare una squadra alla ricerca di campioni genetici dai tre dinosauri più colossali del pianeta: uno terrestre, uno marino e uno volante. Questo incarico si trasforma rapidamente in un incubo quando il gruppo si imbatte in una famiglia di civili naufragata su un'isola infestata da dinosauri e scopre un segreto oscuro nascosto per decenni.

Nella foto rilasciata di recente di Scarlett Johansson nei panni dell'agente operativa, notiamo alcuni importanti dettagli, che spiega anche Gareth Edwards nella sua descrizione di ZoraSta cercando un significato nella sua vita dopo aver lasciato l'esercito. Questo incarico sembra la sua occasione di svolta, ma il viaggio la porterà a interrogarsi su cosa sia giusto ed etico."_

Johansson è affiancata da un cast stellare che include Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Ed Skrein. Edwards ha dichiarato che il film si rifà al tono originale della saga: "Volevamo tornare a ciò che ha reso grande il primo Jurassic Park: tensione, stupore e un sottile gioco con le aspettative del pubblico."

Il film è scritto da David Koepp (War of the Worlds) e prodotto da Steven Spielberg, che ritorna come produttore esecutivo. Con Jurassic World Rebirth, il franchise esplora nuove strade senza perdere di vista le sue radici. Edwards ha voluto mantenere un legame con i toni avventurosi e le domande etiche del classico originale, mentre amplia la mitologia e introduce nuove prospettive sulla convivenza tra dinosauri e umani.