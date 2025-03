Jurassic World - La rinascita, secondo un sondaggio, è il film più atteso dell'estate 2025

Jurassic World: Rebirth, secondo un nuovo sondaggio realizzato da Fandango, è il film più atteso in arrivo nell'estate 2025 dagli spettatori americani.

Il nuovo lungometraggio della saga giurassica ha battuto altri titoli da tempo al centro delle notizie online come i prossimi progetti targati Marvel e DC e action movie come Ballerina, lo spinoff al femminile di John Wick.

Le persone coinvolte nel sondaggio

Lo studio, compiuto nel mese di dicembre, ha coinvolto oltre 5000 persone che hanno comprato almeno un biglietto per assistere a una proiezione cinematografica durante il 2024.

L'80% di chi ha risposto al sondaggio aveva un'età compresa tra i 18 e i 54 anni, e il 51% era di genere maschile. A febbraio si è delineata la Top 10 dei film più attesi del 2025 con l'ulteriore coinvolgimento di oltre 3000 appassionati di cinema.

Le persone coinvolte hanno espresso la propria preferenza nei confronti della visione sul grande schermo, e l'estate si conferma come la stagione preferita per andare al cinema, anche se il giorno di Natale è quello più amato, con una percentuale del 33%, per andare al multisala.

La top 10 dei film estivi

Jurassic World - La Rinascita, il prossimo capitolo del franchise Universal che avrà come star Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, si è lasciato alle spalle I Fantastici 4: Gli Inizi, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Superman, Thunderbolts, Ballerina, 28 Anni Dopo, la versione live-action di Dragon Trainer e quella di Lilo & Stitch targata Disney, mentre all'ultimo post della classifica c'è Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

Diretto da Gareth Edwards, Jurassic World - La Rinascita è scritto da David Koepp ed è basato sui personaggio creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, con Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer in veste di produttori esecutivi.

Una foto di Jurassic World - La rinascita

Scarlett Johansson ha il ruolo dell'esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l'operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un'isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Mahershala Ali ha la parte di Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) sarà il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull'Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Il cast comprende poi Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L'estate nei tuoi occhi) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nel ruolo della famiglia di Reuben. Nel film compaiono anche, come membri delle squadre di Zora e Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).