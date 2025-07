Jurassic World – La rinascita rivitalizza il box office italiano con un debutto da oltre 4 milioni

L'attesa per Jurassic World - La rinascita era grande e il pubblico italiano ha accolto nel migliore dei modi il nuovo capitolo della saga giurassica accorrendo al cinema. Di conseguenza, il nuovo capitolo del franchise che volta pagina e celebra l'arrivo della star Scarlett Johansson incassa 3,3 milioni di euro da 452 cinema e segna una media per sala di 7.444 euro e 404,124 presenze (dati Cinetel). Nei cinque giorni (è uscito di mercoledì) l'incasso è stato 4.29 milioni. Cifre che permettono all'avventurosa pellicola di diventare il sesto miglior esordio dell'anno in un weekend cinematografico decisamente positivo. Come rivela Cineguru si parla di una "performance di 6.127.789 euro di incasso: +11% rispetto al fine settimana 4-7 luglio 2024 e ben +43% rispetto al precedente fine settimana".

Si consolida il successo di F1 e Dragon Trainer

Brad Pitt con indosso la tuta da pilota di F1

Non ha di che lamentarsi F1, pellicola sportiva interpretata da Brad Pitt e Javier Bardem. Dopo un ottimo esordio, il film incentrato sulle corse automobilistiche incassa altri 906.000 euro che lo portano a un totale di 3,6 milioni complessivi. Al centro della storia, le gesta di Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in pensione che viene convinto a fare ritorno alle corse per addestrare un abile esordiente (Damson Idris) e salvare una squadra in declino.

Terzo posto per il reboot live-action di Dragon Trainer, fortunato franchise animato che si conferma appetibile per il grande pubblico anche con attori in carne ed ossa. La star scozzese Gerard Butler torna nei panni del capo del villaggio vichingo, Stoick. Al suo fianco, i giovanissimi Mason Thames e Nico Parker contribuiscono al successo della pellicola che incassa altri 482.000 euro arrivando a un totale da capogiro di ben 7,8 milioni di euro raccolti in quattro settimane. Il traguardo degli otto milioni è a un passo.

Pixar in crisi?

Una scena di Elio

Scende al quarto posto Elio, la nuova pellicola d'animazione Pixar che, nonostante il plauso della critica, si è rivelato un flop al botteghino. Altri 308.000 portano la tenera avventura di un ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra a 1,8 milioni in tre settimane. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Elio.

Stabile al quinto posto il reboot Disney Lilo & Stitch, reduce da una lunga e gloriosa cavalcata al botteghino. In classifica da sette settimane, la pellicola incassa altri 215.000 euro che la portano a 21,23 milioni complessivi. Successo cristallino per il film che racconta l'amicizia tra una solitaria bambina hawaiiana e un simpatico alieno blu, come spiega la nostra recensione di Lilo e Stitch.