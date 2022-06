Jurassic World - Il dominio: Sam Neill spiega la differenza tra Alan Grant e il personaggio di Chris Pratt

I fan sono soliti confrontare e contrapporre eroi come il dottor Alan Grant di Sam Neill e Owen Grady di Chris Pratt da mesi e probabilmente continueranno a farlo anche dopo l'uscita di Jurassic World - Il dominio sul grande schermo. Quindi, naturalmente, Neill ha deciso di dire la sua in proposito e il suo punto di vista sulla differenza significativa tra i personaggi è molto perspicace, sebbene sia leggermente autoironico.

Jurassic World - Il Dominio: Chris Pratt in una scena del trailer

Parlando con Neill durante il tour promozionale del terzo film di Jurassic World, un giornalista di Cinemablend l'ha interrogato sull'eredità del dotto protagonista creato da Michael Crichton. La conversazione ha incluso anche alcune interessanti riflessioni sul dottor Grant che sono nate improvvisando con Jeff Goldblum.

Facendo presente che il dottor Grant è sempre stato un personaggio accademico di Jurassic Park che non vuole far parte dell'azione, l'attore ha paragonato quel personaggio a Indiana Jones, condividendo con CinemaBlend la sua opinione su quanto Alan sia diverso da Owen Grady di Jurassic World.

Jurassic World - Il Dominio: Sam Neill in una scena del trailer

"È interessante pensare alle sue similitudini con Indiana Jones, perché ho sempre visto Alan Grant come un tipo abbastanza normale che deve trarre il meglio dalle cose in circostanze difficili, in situazioni molto pericolose", ha spiegato Sam Neill. "Il personaggio di Pratt, d'altro canto, è un vero eroe d'azione. Ed è qualcosa che non avrei mai pensato che Alan Grant sarebbe potuto essere, lo capii improvvisando con Jeff. Grant è una persona normale che fa del suo meglio, mentre Owen può farsi carico delle cose... Io mi occupo solo delle ossa, non ho altre qualifiche."