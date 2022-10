Jurassic World: Il dominio, il regista accenna al sequel: "C'è dell'altro in arrivo"

Il futuro del franchise di Jurassic Park è attualmente sconosciuto, ma in una recente intervista con Empire il regista di Jurassic World: Il dominio, Colin Trevorrow, ha parlato per la prima volta di un eventuale sequel affermando che "C'è dell'altro in arrivo".

Jurassic World: Dominion, un ciak del film

Parlando dell'ultimo film della saga, Trevorrow ha confermato di aver avuto conversazioni con la Universal sulla direzione che potrebbe prendere il franchise dopo l'uscita de Il dominio. Il regista ha anche rivelato che i nuovi personaggi introdotti con l'ultima pellicola, come Kayla Watts di DeWanda Wise, potrebbero essere dei potenziali punti di partenza.

"Questo film ha chiaramente creato nuovi personaggi a cui una nuova generazione si aggrapperà. Penso che nell'edizione estesa si percepisca profondamente lo scopo di queste new entry", ha spiegato Trevorrow. "E il personaggio di Dichen Lachman [Soyona Santos], che alla fine viene arrestato... c'è dell'altro in arrivo."

Jurassic World - Il Dominio: Chris Pratt in un primo piano in una scena del trailer

Trevorrow ha anche accennato al fatto che, a suo modo di vedere, la Universal ha erroneamente suggerito che Jurassic World: Il dominio fosse la fine dell'era di Jurassic Park: "Non ho mai saputo che questa sarebbe stata la fine del franchise finché non ho visto il marketing. I bambini meritano questi film e i giovani registi crescono su queste storie, proprio come Peter Pan e Il mago di Oz e mondi in cui siamo tornati costantemente".