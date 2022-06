Jurassic World: Il Dominio, Jeff Goldblum paragona il suo ritorno al cult L'esorcista

Nel film Jurassic World: Il Dominio è ritornato in scena anche Ian Malcolm, il personaggio interpretato da Jeff Goldblum.

L'attore, in una nuova intervista rilasciata a The New York Times, ha paragonato il suo ritorno insieme alla star di Jurassic Park al cast L'esorcista.

Jeff Goldblum ha parlato del suo coinvolgimento in Jurassic World: Il dominio: "Ho girato uno spot per il Super Bowl con Colin Trevorrow, ed è stata la prima volta che l'ho incontrato. Eravamo al tavolo del catering e ha detto 'Sii preparato: gireremo un altro dei film di World e penso che ti chiederemo di realizzare qualcosa con Sam e Laura'".

L'interprete di Ian Malcolm ha quindi aggiunto: "Era come quella scena nel film L'esorcista in cui qualcuno arriva da Max von Sydow e gli dà un appunto in cui si dice 'Sei convocato a fare un altro esorcismo'".

Nel cult horror Padre Merrin è un prete anziano che accetta di compiere un esorcismo dopo aver deciso di allontanarsi da quel mondo. Goldblum si è quindi ispirato a questo dettaglio per fare il paragone.

Jurassic World: Il dominio diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

I protagonisti saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.