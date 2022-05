Jurassic World - Il dominio: un Giganotosauro invade Trafalgar Square a Londra

Un terrificante gigantosauro ha invaso Trafalgar Square: la Dino Tracking Base è stata allestita a Londra in occasione dell'imminente uscita di Jurassic World - Il dominio.

Il Giganotosauro ha preso vita: il celebre dinosauro a grandezza naturale può essere ammirato presso la Jurassic World Dominion Experience a Trafalgar Square. Manca sempre meno all'uscita nelle sale di Jurassic World - Dominion, prevista in Italia per il 2 giugno, e in occasione della prima a Londrs è stata allestita la Dino Tracking Base nella celebre piazza della Capitale.

Grazie ad un maxi schermo sarà possibile incrociare lo sguardo con T-rex: i visitatori potranno "incontrare" il Giganotosauro in un'esperienza immersiva unica e imperdibile che ci mostra la rivoluzionaria capacità degli effetti visivi e della tecnologia di Jurassic World. L'installazione sarà visitabile da mercoledì 25 maggio fino a domenica 29 maggio.

La pellicola, prodotta da Universal Pictures e Amblin Entertainment, sarà interpretata da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman e Daniella Pineda.

La sinossi di Jurassic World: Il dominio recita: "Dominion si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani devono rimanere gli apici predatori su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia."